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    • Magazin
    • 08.03.2020 Gazete
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    kendisini ti'ye aldı! ’la kendisine photoshop yaptı

    Yakın dostu 'la çektirdiği selfie'sine uyguladığı filtreyle dillere düşen , kendisini ti'ye aldı. 59 yaşındaki Safiye Soyman, 57 yaşındaki meslektaşı Seda Sayan’la kendisine photoshop yaptı. İkili, çocukluk günlerine gitti

    Tekno safiye

    Yakın dostu Seda Sayan'la çektirdiği selfie'sine uyguladığı filtreyle dillere düşen Safiye Soyman, kendisini ti'ye aldı. Soyman, Sayan'la çektirdiği iki ayrı kareye "Birisi çocukluk birisi genç kızlık halimiz" notu düşerek gülümsetti.

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