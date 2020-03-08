Yakın dostu Seda Sayan'la çektirdiği selfie'sine uyguladığı filtreyle dillere düşen Safiye Soyman, kendisini ti'ye aldı. Soyman, Sayan'la çektirdiği iki ayrı kareye "Birisi çocukluk birisi genç kızlık halimiz" notu düşerek gülümsetti.
Yakın dostu Seda Sayan'la çektirdiği selfie'sine uyguladığı filtreyle dillere düşen Safiye Soyman, kendisini ti'ye aldı. Soyman, Sayan'la çektirdiği iki ayrı kareye "Birisi çocukluk birisi genç kızlık halimiz" notu düşerek gülümsetti.
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