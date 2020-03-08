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    • Magazin
    • 08.03.2020 Gazete
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    Meryem Uzerli'den coronavirüse yumruk

    Sık seyahat eden Meryem Uzerli, Corona virüsüne karşı tedbir aldı. Günde 20 kez ellerini yıkadığını açıkladı. Güzel oyuncu, nasıl tokalaştığını da anlattı: Selamlaşırken yumruk tokuşturuyorum!

    Virüse yumruk

    Sık seyahat eden Meryem Uzerli, Corona virüsüne karşı tedbir aldı. Günde 20 kez ellerini yıkadığını açıkladı. Güzel oyuncu, nasıl tokalaştığını da anlattı: Selamlaşırken yumruk tokuşturuyorum!

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