Meryem Uzerli'den coronavirüse yumruk

Sık seyahat eden Meryem Uzerli, Corona virüsüne karşı tedbir aldı. Günde 20 kez ellerini yıkadığını açıkladı. Güzel oyuncu, nasıl tokalaştığını da anlattı: Selamlaşırken yumruk tokuşturuyorum!
Sık seyahat eden Meryem Uzerli, Corona virüsüne karşı tedbir aldı. Günde 20 kez ellerini yıkadığını açıkladı. Güzel oyuncu, nasıl tokalaştığını da anlattı: Selamlaşırken yumruk tokuşturuyorum!
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