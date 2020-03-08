Nur Fettahoğlu'nun aklı kalabalık ailede

Nur Fettahoğlu, BeStyle dergisi için objektif karşısına geçti. "Daha erken yaşta evlenseydim kesin üç beş tane çocuğum olurdu" diyen 39 yaşındaki Fettahoğlu, anne olmanın en sevdiği şey olduğunu söyledi. Oyuncunun Elisa Güzin adlı bir kızı var.
Nur Fettahoğlu,BeStyle dergisiiçin objektifkarşısınageçti. "Dahaerken yaştaevlenseydimkesin üç beştane çocuğumolurdu" diyen39 yaşındakiFettahoğlu,anne olmanınen sevdiğişey olduğunusöyledi.OyuncununElisa Güzin adlıbir kızı var.
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