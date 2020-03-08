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    • Magazin
    • 08.03.2020 Gazete
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    Nur Fettahoğlu'nun aklı kalabalık ailede

    Nur Fettahoğlu, BeStyle dergisi için objektif karşısına geçti. "Daha erken yaşta evlenseydim kesin üç beş tane çocuğum olurdu" diyen 39 yaşındaki Fettahoğlu, anne olmanın en sevdiği şey olduğunu söyledi. Oyuncunun Elisa Güzin adlı bir kızı var.

    Aklı kalabalık ailede
    Nur Fettahoğlu, BeStyle dergisi için objektif karşısına geçti. "Daha erken yaşta evlenseydim kesin üç beş tane çocuğum olurdu" diyen 39 yaşındaki Fettahoğlu, anne olmanın en sevdiği şey olduğunu söyledi. Oyuncunun Elisa Güzin adlı bir kızı var.

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