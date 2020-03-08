8 Mart dünya kadınlar günü en güzel Whatsapp SMS kutlama mesajı resimleri ve sözleri haberimizde yer alıyor. Kadınlar Günü 2020 yılında da heyecanla karşılanıyor. Dünya Kadınlar Günü mesajları, şiirleri ve resimleri araştırılıyor. Kadınlar günü sözleri ve mesajları merak ediliyor. Her yıl 8 Mart tarihinde kutlanan Kadınlar Günü 2020 yılında Pazar gününe denk geldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, hafta boyunca İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezleri'nde (İSADEM), yirmi eğitim ve atölye yapılacak. Kartal Kültür Merkezi'nde belgesel gösterimi ve söyleşi organize edilecek.

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