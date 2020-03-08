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    • Magazin
    • 08.03.2020 13:42
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    • 08.03.2020 13:42
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    Dünya nedir, neden kutlanır? İşte en güzel mesajlar

    Bugün 8 Mart Dünya . Bu bağlamda , neden kutlanır? Gibi sorular arama motorlarında sıkça aratılıyor. Ayrıca Kadınlar Günü sözleri ve mesajları araştırılıyor. Her yıl binlerce vatandaşlar Kadınlar Günü kutlamalarına katılıyor. Vatandaşlar sevdiklerine mesaj göndererek bu özel günde onları hatırladıklarını gösteriyorlar. Ünlü isimler de bu güne özel mesajlar yayınlıyorlar. En güzel Kadınlar Günü mesajlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz. Türkiye'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlandı. 1975 yılında ve onu izleyen yıllarda daha yaygın, ve yığınsal olarak kutlandı.

    Dünya Kadınlar Günü nedir, neden kutlanır?

    8 Mart dünya kadınlar günü en güzel Whatsapp SMS kutlama mesajı resimleri ve sözleri haberimizde yer alıyor. Kadınlar Günü 2020 yılında da heyecanla karşılanıyor. Dünya Kadınlar Günü mesajları, şiirleri ve resimleri araştırılıyor. Kadınlar günü sözleri ve mesajları merak ediliyor. Her yıl 8 Mart tarihinde kutlanan Kadınlar Günü 2020 yılında Pazar gününe denk geldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, hafta boyunca İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezleri'nde (İSADEM), yirmi eğitim ve atölye yapılacak. Kartal Kültür Merkezi'nde belgesel gösterimi ve söyleşi organize edilecek.

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