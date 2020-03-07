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    • Magazin
    • 07.03.2020 Gazete
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    Kızı ’nün kopyası

    Ağustos 2019'da dünyaya getirdiği kızının yüzünü henüz göstermeyen , " kime benziyor?" diyenlere küçüklük fotoğrafıyla yanıt verip şöyle dedi: "Zeynep aynı bu kirazlı elbiseli kız."

    Bengü’nün kopyası

    Ağustos 2019'da dünyaya getirdiği kızının yüzünü henüz göstermeyen Bengü, "Zeynep kime benziyor?" diyenlere küçüklük fotoğrafıyla yanıt verip şöyle dedi: " aynı bu kirazlı elbiseli kız."

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