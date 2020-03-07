Ağustos 2019'da dünyaya getirdiği kızının yüzünü henüz göstermeyen Bengü, "Zeynep kime benziyor?" diyenlere küçüklük fotoğrafıyla yanıt verip şöyle dedi: "Zeynep aynı bu kirazlı elbiseli kız."
Ağustos 2019'da dünyaya getirdiği kızının yüzünü henüz göstermeyen Bengü, "Zeynep kime benziyor?" diyenlere küçüklük fotoğrafıyla yanıt verip şöyle dedi: "Zeynep aynı bu kirazlı elbiseli kız."
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