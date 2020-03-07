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    • 07.03.2020 19:41
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    • 07.03.2020 19:41
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    oyuncuları kimlerdir? nedir ve oyuncu kadrosunda kimler var?

    oyuncuları kimlerdir? Kanal D ekranlarında bu akşam saat 20.00'de yeni bir dizi daha başlıyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Hizmetçiler dizisi şimdiden dikkat çeken yapımlardan birisi oldu. Dizinin ilk bölümünün yayınlandığı saatlerde izleyiciler hakkında sorgulatmalar yapıyor. Peki, Hizmetçiler oyuncuları kimler? Hizmetçiler dizisinin konusu ne? İşte diziye dair merak edilenler...

    Hizmetçiler oyuncuları kimlerdir?

    Hizmetçiler oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından bu saatlerde yoğun olarak araştırılıyor. Hizmetçiler dizisi ilk bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Ekranlarda diziyi gören izleyiciler ise Hizmetçiler dizisi hakkındaki detayları araştırıyor. Hizmetçiler konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki, Hizmetçiler oyuncuları kimler? Hizmetçiler konusu nedir? İşte dizinin oyuncu kadrosu

    HİZMETÇİLER OYUNCULARI KİMLERDİR?

    Deniz Baysal Yurtçu (Ela Sönmez)

    Algı Eke (Atiye Kulaksız)

    Selen Domaç (Hacer Tuna)

    Ayşenil Şamlıoğlu (Nimet Atahanlı)

    Gamze Karaduman (Demet Atahanlı)

    Aleyna Solaker (Çiçek Tuna)

    Yiğit Kirazcı (Aras Atahanlı)

    Seçkin Özdemir (Yiğit Atahanlı)

    Nilay Erdönmez (Gülseren Atahanlı)

    Neslihan Arslan (Neslihan Gülkaya)

    Hazal Benli (Aslı Çoşkun)

    Cansu Fırıncı (Yaşar Tuna)

    Servet Pandur (Belkıs Sipahioğlu)

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