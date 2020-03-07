Hizmetçiler oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından bu saatlerde yoğun olarak araştırılıyor. Hizmetçiler dizisi ilk bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Ekranlarda diziyi gören izleyiciler ise Hizmetçiler dizisi hakkındaki detayları araştırıyor. Hizmetçiler konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki, Hizmetçiler oyuncuları kimler? Hizmetçiler konusu nedir? İşte dizinin oyuncu kadrosu

HİZMETÇİLER OYUNCULARI KİMLERDİR?

Deniz Baysal Yurtçu (Ela Sönmez)

Algı Eke (Atiye Kulaksız)

Selen Domaç (Hacer Tuna)

Ayşenil Şamlıoğlu (Nimet Atahanlı)

Gamze Karaduman (Demet Atahanlı)

Aleyna Solaker (Çiçek Tuna)

Yiğit Kirazcı (Aras Atahanlı)

Seçkin Özdemir (Yiğit Atahanlı)

Nilay Erdönmez (Gülseren Atahanlı)

Neslihan Arslan (Neslihan Gülkaya)

Hazal Benli (Aslı Çoşkun)

Cansu Fırıncı (Yaşar Tuna)

Servet Pandur (Belkıs Sipahioğlu)