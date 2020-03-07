Kanal D ekranlarında bu akşam yepyeni bir dizi başlıyor. İzleyiciler şimdi diziyle ilgili detayları merak ediyor. Ekranlarda diziyi gören izleyiciler bu kapsamda Hizmetçiler dizisi hakkındaki detayları araştırıyor. Dikkat çeken dizide Hizmetçiler dizisinde Aslı karakterine Hazal Benli hayat veriyor. Peki, Aleyna Solaker kimdir? Hizmetçiler dizisinin Çiçek'i Aleyna Solaker kaç yaşında, nerelidir?

ALEYNA SOLAKER KİMDİR?

Aleyna Solaker, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimine Bilgi Üniversitesi'nde Tiyatro Eğitimi bölümünde devam etmektedir. Küçük yaştan bu yana sanatla iç içe olan Aleyna Solaker, 6 yaşında iken Kuş Dili dizisinde rol aldı. Ardından Dersimiz Atatürk sinema filminde oynadı.

Aleyna Solaker'in asıl çıkışı ise bir yetimhanede ayni kaderi paylaşan bir grup genç kızın hüzünlü öyküsünü anlatan 2016 yapımı Kırgın Çiçekler oldu. Hazar Motan, Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz gibi isimlerle başrolü paylaştığı bu dizide Meral karakterine hayat verdi.

ÇİÇEK KARAKTERİ HAKKINDA

"Bir farkım yok sizden. Ben de pek çoğunuz gibi sevmediğim bir işte çalışıyorum. Siz bir plazada çalışıyorsunuz ben bir evde. Aslında aynı işi yapıyoruz. Hepimiz birilerinin hizmetçileriyiz. Benim hayatımda bir de aşk var. Anneme göre olmaması gereken, bana uymayan. Davulun bile dengi dengine çalmadığı. Ama gel de kalbime anlat sen bunları"