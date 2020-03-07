Cennet Konakları nerede? Hizmetçiler nerede çekiliyor? sorularının yanıtı merak ediliyor. Cumartesi akşamları Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Hizmetçiler dizisinin oyuncu kadrosunda Seçkin Özdemir, Yiğit Kirazcı, Deniz Baysal, Algı Eke ve Selen Domaç yer alıyor. Peki, Hizmetçiler hangi diziden uyarlama? Cennet Konakları nerede, hangi il ve ilçede? İşte diziye dair merak edilenler

HİZMETÇİLER NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hizmetçiler dizisinin çekimleri İstanbul'da yapılıyor. Ancak Hizmetçiler dizisinin İstanbul'da nerede çekildiği konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Dizide yer alan Cennet Konakları'nın, Zekeriyaköy ya da Belgrad Ormanları yakınlarında bulunduğu, dizinin çekimlerinin bu bölgede yapıldığı tahminler arasında yer alıyor.

HİZMETÇİLER HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Hizmetçiler dizisi ilk defa Meksika'da çekilen Ellas son La Alegria Del Hogar'dan uyarlanmaktadır.

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