Kanal D ekranlarında bu akşam yepyeni bir dizi başlıyor. İzleyiciler şimdi diziyle ilgili detayları merak ediyor. Ekranlarda diziyi gören izleyiciler bu kapsamda Hizmetçiler dizisi hakkındaki detayları araştırıyor. Dikkat çeken dizide Hizmetçiler dizisinde Aslı karakterine Hazal Benli hayat veriyor. Peki, Hazal Benli kimdir? Hizmetçiler dizisinin Aslı'sı Hazal Benli kaç yaşında, nerelidir?

HAZAL BENLİ KİMDİR?

Hazal Benli, 10 Haziran 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Opera Şan Bölümü'nden mezundur. İlk oyunculuk deneyimini Deniz Yıldızı dizisi ile yaşayan Hazal Benli daha sonra Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Zeyno karakterini canlandırmıştır.

Şu an Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Hizmetçiler adlı dizide Aslı karakterine hayat veriyor.

ASLI COŞKUN KARAKTERİ HAKKINDA

"Bir kanalım var "Mother of Life" adını duymuşsunuzdur. Bilirsiniz YouTube'da… En baştan söyleyeyim. Ben asla parayla takipçi almam. Asla parayla videolarım için "like" yaptırmam. Bir milyondan fazla takipçim var. Herkes bir şeyler söylüyor. Yok çocuğumu bunun için kullanıyormuşum, yok onun üzerinden para kazanıyormuşum… Pardon da kocamın kazandığı sadece evin masraflarına yettiği için bunu yapıyor olabilir miyim?"