Kanal D ekranlarında bu akşam yepyeni bir dizi başlıyor. İzleyiciler şimdi diziyle ilgili detayları merak ediyor. Ekranlarda diziyi gören izleyiciler bu kapsamda Hizmetçiler dizisi hakkındaki detayları araştırıyor. Dikkat çeken dizide Hizmetçiler dizisinde Gülseren karakterine Nilay Erdönmez hayat veriyor. Peki, Nilay Erdönmez kimdir? Hizmetçiler dizisinin Gülseren'i Nilay Erdönmez kaç yaşında, nerelidir?

NİLAY ERDÖNMEZ KİMDİR?

Nilay Erdönmez 12 Mayıs 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Nilay Erdönmez, 2007 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Aynı okulda 2011'de yüksek lisans eğitimini tamamladı.

2012 yapımı "Gözetleme Kulesi" filmindeki Seher rolüyle Uluslararası Adana Film Festivali de dahil ulusal ve uluslararası birçok festivalde "en iyi kadın oyuncu ödülü" kazandı. 2006 yılından bu yana birçok ödenekli ve özel tiyatroda oyunculuk ve yönetmenlik yapmaktadır. "Güzel Günler", "Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam" dizisinde Gonca Nigar rolüyle ve "Sevdaluk" dizisinde canlandırdığı Emine ve Nihan rolleriyle televizyon ekranlarında da başarısını sürdürmüştür.

ÖDÜLLER

2012 Adana Altın Koza Film Festivali, "En İyi Kadın Oyuncu" Ödülü, Gözetleme Kulesi

2013 18. Nürnberg, Türkiye-Almanya Film Festivali, "En İyi Kadın Oyuncu" Ödülü, Gözetleme Kulesi

2013 Brasilia Uluslararası Film Festivali, "En İyi Kadın Oyuncu" Ödülü, Gözetleme Kulesi

2013 8. Uluslararası Dadaş Film Festivali, "En İyi Kadın Oyuncu" Ödülü, Gözetleme Kulesi

2013 RxSM Film Expo, "En İyi Kadın Oyuncu" Ödülü, Gözetleme Kulesi

2013 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, "Jüri Özel" Ödülü, Gözetleme Kulesi

GÜLSEREN ATAHANLI KARAKTERİ HAKKINDA

"Geleneksel bir ailede büyüdüm. Vakti geldiğinde de hem ailem hem kendim için güzel bir evlilik yaptım. Kocam… Yiğit… Hem yakışıklı, hem eğitimli, hem de iyi bir ailenin oğlu. Ona aşık olmamam için hiçbir sebep yoktu. Yiğit'e her kadın aşık olur zaten. Kocam çok iyi bilir kadın ruhunu. Kendine hayran bırakmayı, aşık etmeyi. Başlarda anlamamıştım. O halleri, o jestleri sadece bana yapıyor sanıyordum. Yanılmışım!"