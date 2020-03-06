Özlem Yıldız'dan rengarenk paylaşım... Güzel sunucu, önceki gün çekimler için Maldivler'e gitti. Turkuaz renkli denizde poz veren Yıldız, "Burası olağanüstü güzellikte" dedi.
Özlem Yıldız'dan rengarenk paylaşım... Güzel sunucu, önceki gün çekimler için Maldivler'e gitti. Turkuaz renkli denizde poz veren Yıldız, "Burası olağanüstü güzellikte" dedi.
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