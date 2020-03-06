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    • Magazin
    • 06.03.2020 Gazete
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    'dan rengarenk paylaşımı

    'dan rengarenk paylaşım... Güzel sunucu, önceki gün çekimler için 'e gitti. Turkuaz renkli denizde poz veren Yıldız, "Burası olağanüstü güzellikte" dedi.

    Maldivler’in yıldızı

    'dan rengarenk paylaşım... Güzel sunucu, önceki gün çekimler için 'e gitti. Turkuaz renkli denizde poz veren Yıldız, "Burası olağanüstü güzellikte" dedi.

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