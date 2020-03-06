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    • Magazin
    • 06.03.2020 Gazete
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    eşi 'un hazırladığı kombinle dikkat çekti

    Önceki akşam eşiyle ’da objektife takılan , tarzı ve tavrıyla ‘Artist gibi’ dedirtti. Eşinin hazırladığı kombinle yine dikkatleri üzerine çeken Kıvanç Tatlıtuğ, tavrı ve hareketleriyle de film sahnesinden fırlamış gibiydi.

    Artist Kıvanç!

    Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki akşam stil danışmanı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile Arnavutköy Sur Balık çıkışında görüntülendi.

    Eşinin hazırladığı kombinle yine dikkatleri üzerine çeken , tavrı ve hareketleriyle de film sahnesinden fırlamış gibiydi.


    Çift, birbirlerine böyle aşk dolu baktı.

    DOĞAN SAVAŞ

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