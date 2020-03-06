Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki akşam stil danışmanı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile Arnavutköy Sur Balık çıkışında görüntülendi.

Eşinin hazırladığı kombinle yine dikkatleri üzerine çeken Kıvanç Tatlıtuğ, tavrı ve hareketleriyle de film sahnesinden fırlamış gibiydi.



Çift, birbirlerine böyle aşk dolu baktı.

DOĞAN SAVAŞ