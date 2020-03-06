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    • Magazin
    • 06.03.2020 23:24
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    • 06.03.2020 23:24
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    6 Mart Cuma açıklandı mı? Payitaht Abdülhamid, Hercai, Babil hangi dizi birinci oldu?

    6 Mart Cuma izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Bugün gündüz ve gece kuşağı yapımlarını yakından takip eden izleyiciler gün sonu nı öğrenmek istiyor. Program ve dizilerin son bulmasıyla birlikte reyting sonuçları hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. 6 Mart Cuma günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu, hangi yapımın kaçıncı sırada yer aldığı merakla sorgulatılıyor. Peki, Payitaht Abdülhamid, Hercai, Babil hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilenler

    6 Mart Cuma reyting sonuçları açıklandı mı?

    Sabah saatlerinden itibaren televizyon ekranlarında yer alan yapımları takip eden izleyiciler gün sonunda hangi yapımın birinci olduğunu araştırmaya başladı. Bu akşam saat 20.00'de TRT 1'de Payitaht Abdülhamid 111. bölümüyle, ATV'de saat 20.00'de Hercai 35. bölümüyle, Kanal D'de Arka Sokaklar 545. bölümüyle ve Babil dizisi Star TV'de 7. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Şimdi izleyiciler 6 Mart Cuma reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor.

    6 MART CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    6 Mart Cuma reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Perşembe gününün reyting sonuçları 7 Mart Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

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