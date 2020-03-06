Sabah saatlerinden itibaren televizyon ekranlarında yer alan yapımları takip eden izleyiciler gün sonunda hangi yapımın birinci olduğunu araştırmaya başladı. Bu akşam saat 20.00'de TRT 1'de Payitaht Abdülhamid 111. bölümüyle, ATV'de saat 20.00'de Hercai 35. bölümüyle, Kanal D'de Arka Sokaklar 545. bölümüyle ve Babil dizisi Star TV'de 7. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Şimdi izleyiciler 6 Mart Cuma reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor.

6 MART CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Mart Cuma reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Perşembe gününün reyting sonuçları 7 Mart Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.