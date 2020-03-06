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    • 06.03.2020 22:54
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    • 06.03.2020 22:54
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    3. sezon ne zaman başlayacak? 1. bölüm nereden izlenir?

    3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'in sevilen yapımları arasında alan Hakan Muhafız dizisinin 3. sezon bölümleri izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu. yeni bölümleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Dünya çapında da geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Hakan Muhafız'ın 3. sezonu başladı. Peki, ? İşte merak edilenler

    Hakan Muhafız 3. sezon ne zaman başlayacak?

    Hakan Muhafız 3. sezon ne zaman sorusu hakkındaki araştırmalarda artış yaşanıyor. İlk sezonuyla dikkat çeken Hakan Muhafız'ın 2. sezonu 26 Nisan 2019'da yayınlanmaya başlamıştı. Netflix'in sosyal medya hesabından "Gizemli bir düşman. Tarihten gelen bir kahraman. İstanbul'un kaderi onların elinde. Hakan: Muhafız 3. sezon şimdi sadece Netflix'te!" açıklaması yapıldı.

    HAKAN MUHAFIZ 3. SEZON 1. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

    Hakan Muhafız 3. sezon 1. bölümünü izlemek için Netflix'e üye olmanız gerekiyor.

    HAKAN MUHAFIZ 3. SEZON NETFLİX SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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