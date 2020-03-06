Hakan Muhafız 3. sezon ne zaman sorusu hakkındaki araştırmalarda artış yaşanıyor. İlk sezonuyla dikkat çeken Hakan Muhafız'ın 2. sezonu 26 Nisan 2019'da yayınlanmaya başlamıştı. Netflix'in sosyal medya hesabından "Gizemli bir düşman. Tarihten gelen bir kahraman. İstanbul'un kaderi onların elinde. Hakan: Muhafız 3. sezon şimdi sadece Netflix'te!" açıklaması yapıldı.

HAKAN MUHAFIZ 3. SEZON 1. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Hakan Muhafız 3. sezon 1. bölümünü izlemek için Netflix'e üye olmanız gerekiyor.

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