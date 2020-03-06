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    • Magazin
    • 06.03.2020 18:04
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    • 06.03.2020 18:04
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    6 Mart Cuma!

    Esra Erol'da canlı yayınında son dakika gelişmeleri! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınında 6 Mart Cuma günü neler yaşanıyor? Kayınpeder ve damat karşı karşıya geldiler! 14 Şubat günü ortadan kaybolan Zeliha nerede? Gonca 2 buçuk yaşındaki kızına kavuşabilecek mi? 23 Şubat’ta ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Müzeyyen ile ilgili son dakika haberi! Görme engelli Mehmet Amcayı dolandırdığı iddia edilen karısı Viktoriya ile yüzleşiyor. Hepsi ve daha fazlası için Atv Esra Erol'da canlı yayınını izleyebilirsiniz!

    Esra Erol'da canlı izle!

    Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (6 Mart 2020 Cuma) ne oldu? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; Kayınpeder ve damat karşı karşıya geldiler!

    ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE 6 MART - TIKLA

    14 Şubat günü ortadan kaybolan Zeliha nerede? Gonca 2 buçuk yaşındaki kızına kavuşabilecek mi? 23 Şubat'ta ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Müzeyyen ile ilgili son dakika haberi! Görme engelli Mehmet Amcayı dolandırdığı iddia edilen karısı Viktoriya canlı yayına geliyor! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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