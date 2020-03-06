TV 8 ekranlarında hafta içi her gün saat 16.00'da izleyicisiyle buluşan Yemekteyiz'de kazanan isim belli oldu. Yemekteyiz'de 2-6 Mart haftasında heyecanlı dakikalar yaşandı. Sevilen yarışma programında haftanın birincisinin kim olduğu merakla sorgulatılıyor. Özellikle programı takip edemeyen izleyiciler şu saatlerde 6 Mart Yemekteyiz kim kazandı sorusuna yanıt arıyor.
6 MART YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Yemekteyiz'de bu hafta kazanan isim Reyhan Akpınar oldu. Reyhan Akpınar aldığı 35 büyük ödülün sahibi olarak açıklandı.
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