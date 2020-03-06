Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 06.03.2020 19:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.03.2020 19:53
    ABONE OL

    6 Mart kim kazandı? Bu hafta kim oldu? İşte puan durumu

    6 Mart kim kazandı? Bu akşam Yemekteyiz'de haftanın final heyecanı yaşandı. Ekranların sevilen yarışma programı Yemekteyiz TV 8 ekranlarında hafta içi her gün Seda Sayan'ın sunumuyla ekranlara geliyor. Yarışmacılar bu hafta yine birinci olmak için kıyasıya yarıştı. 2-6 Mart haftasında yarışmacılar yemeklerini yaparak misafirlerini ağırladı. Yarışmada birinci olan isim merak edilirken izleyiciler "Bu hafta kim oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte puan durumu

    6 Mart Yemekteyiz kim kazandı?

    TV 8 ekranlarında hafta içi her gün saat 16.00'da izleyicisiyle buluşan Yemekteyiz'de kazanan isim belli oldu. Yemekteyiz'de 2-6 Mart haftasında heyecanlı dakikalar yaşandı. Sevilen yarışma programında haftanın birincisinin kim olduğu merakla sorgulatılıyor. Özellikle programı takip edemeyen izleyiciler şu saatlerde 6 Mart Yemekteyiz kim kazandı sorusuna yanıt arıyor.

    6 MART YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

    Yemekteyiz'de bu hafta kazanan isim Reyhan Akpınar oldu. Reyhan Akpınar aldığı 35 büyük ödülün sahibi olarak açıklandı.

    Puan durumu için bir sonraki sayfaya geçiniz...

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin 6 Mart Yemekteyiz kim kazandı? Bu hafta Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte puan durumu
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri