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    • Magazin
    • 06.03.2020 16:30
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    • 06.03.2020 16:35
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    6 Mart puan durumu! , kim gitti?

    6 Mart puan durumu araştırılıyor. sorusuna yarışmanın takipçileri yanıt arıyor. Gelinlerin mutfakta tüm hünerlerini sergilediği ve en yemeği yapmaya çalıştığı televizyon programı oldu sorusuna yanıt aranıyor. Gelinim Mutfakta son bölümünde Ezgi ve pankartını yırtan Başak arasında büyük bir tartışma yaşanmıştı. Başak’ın düşüşü gelinleri ve kaynanaları korkutmuştu. 6 Mart araştırılıyor. Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? İşte yanıtı…

    6 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

    6 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu programın izleyicileri tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Her hafta sonucu merakla beklenen, gelinlerin ve kaynanaların kıyasıya yarış verdiği Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 6 Mart Gelinim Mutfakta puan durumuna sayfamızdan ulaşabilir ve günün birincisinin kim olduğunu öğrenebilirsiniz. Yarışmadan elenen isim de bugünkü puan durumu sonucunda belli olacak.

    GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? (6 MART)

    Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi 62 puanla Başak oldu. Başak böylelikle 5 altın bileziğin sahibi oldu.

    GELİNİM MUTFAKTA 6 MART PUAN DURUMU!

    BAŞAK – 62

    EZGİ – 52

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