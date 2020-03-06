6 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu programın izleyicileri tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Her hafta sonucu merakla beklenen, gelinlerin ve kaynanaların kıyasıya yarış verdiği Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 6 Mart Gelinim Mutfakta puan durumuna sayfamızdan ulaşabilir ve günün birincisinin kim olduğunu öğrenebilirsiniz. Yarışmadan elenen isim de bugünkü puan durumu sonucunda belli olacak.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? (6 MART)

Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi 62 puanla Başak oldu. Başak böylelikle 5 altın bileziğin sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 6 MART PUAN DURUMU!

BAŞAK – 62

EZGİ – 52