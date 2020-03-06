6 Mart Kuaförüm Sensin kim elendi? Hafta içi her gün saat 12.30'da Show TV ekranlarında izleyiciler tarafından heyecanla takip eden Kuaförüm Sensin'de bugün haftanın final bölümü heyecanı yaşandı. Bugün Kuaförüm Sensin'de birincinin hangi yarışmacı olduğu ve yarışmaya hangi ismin veda ettiği merak konusu oldu. Bu nedenle Kuaförüm Sensin'de kim elendi sorusunun yanıtı araştırılıyor. Kuaförüm Sensin'de bu hafta kim kazandı? Peki, İşte haftanın final bölümüne dair merak edilenler

6 MART KUAFÖRÜM SENSİN'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Kuaförüm Sensin'de birincisi ve 10 bin liranın sahibi 133 puanla HAYAT - ÖZLEM oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE KİM ELENDİ?

Ekranların sevilen programı Kuaförüm Sensin'de elenen takım 93 puanla METİN - AZİZE oldu.