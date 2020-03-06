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    • 06.03.2020 16:16
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    6 Mart kim elendi? Kuaförüm Sensin'de bu hafta kim kazandı?

    6 Mart kim elendi sorusu izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Show TV ekranlarında ilgiyle takip edilen yarışma programı bugün haftanın final bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Haftanın final bölümünü ekranları başında takip edemeyen izleyiciler şu saatlerde elenen ve birinci olan isim hakkında araştırma yapıyor. Peki, 6 Mart ? Kuaförüm Sensin'de bu hafta kim kazandı?

    6 Mart Kuaförüm Sensin kim elendi?

    6 Mart Kuaförüm Sensin kim elendi? Hafta içi her gün saat 12.30'da Show TV ekranlarında izleyiciler tarafından heyecanla takip eden Kuaförüm Sensin'de bugün haftanın final bölümü heyecanı yaşandı. Bugün Kuaförüm Sensin'de birincinin hangi yarışmacı olduğu ve yarışmaya hangi ismin veda ettiği merak konusu oldu. Bu nedenle Kuaförüm Sensin'de kim elendi sorusunun yanıtı araştırılıyor. Kuaförüm Sensin'de bu hafta kim kazandı? Peki, İşte haftanın final bölümüne dair merak edilenler

    6 MART KUAFÖRÜM SENSİN'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

    Kuaförüm Sensin'de birincisi ve 10 bin liranın sahibi 133 puanla HAYAT - ÖZLEM oldu.

    KUAFÖRÜM SENSİN'DE KİM ELENDİ?

    Ekranların sevilen programı Kuaförüm Sensin'de elenen takım 93 puanla METİN - AZİZE oldu.

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