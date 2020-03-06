La Casa de Papel 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Fenomen haline gelen Netflix dizisi La Casa de Papel 4. sezon fragmanı yayınlandı. Fragmanda temponun hiç düşmediği göze çarpıyor. Her yeni sezonu merakla beklenen dizinin 4. sezonunda Rio'nun kaçırılması sonrası hesaplaşmalar gün yüzüne çıkacak. Ivamos'un ölümle burun buruna gelmesi fragmanda dikkat çeken bir detay. Peki, La Casa de Papel 4. sezon ne zaman? İşte fenomen dizinin fragmanı!

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON FRAGMANI!