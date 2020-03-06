Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 06.03.2020 13:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.03.2020 13:14
    ABONE OL

    4. sezon ilk fragman yayınlandı! La Casa de Papel 4. sezon ne zaman başlayacak?

    Netflix'in fenomen dizisi 4. sezon fragmanı yayınlandı. La Casa de Papel 4. sezon ne zaman başlayacak? Her yeni sezonuyla olay yaratan La Casa de Papel 4.sezon fragmanında birçok ipucu dikkat çekiyor. Fragmanda Ivamos’un yaralandığı göze çarpıyor. İspanyol yapımı dizinin son sezonunda Rio’nun kaçırılmasıyla işler karmaşık hale gelmişti. İşte, La Casa de Papel 4. sezon hakkında tüm merak edilenler…

    La Casa de Papel 4. sezon ne zaman başlayacak?

    La Casa de Papel 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Fenomen haline gelen Netflix dizisi La Casa de Papel 4. sezon fragmanı yayınlandı. Fragmanda temponun hiç düşmediği göze çarpıyor. Her yeni sezonu merakla beklenen dizinin 4. sezonunda Rio'nun kaçırılması sonrası hesaplaşmalar gün yüzüne çıkacak. Ivamos'un ölümle burun buruna gelmesi fragmanda dikkat çeken bir detay. Peki, La Casa de Papel 4. sezon ne zaman? İşte fenomen dizinin fragmanı!

    LA CASA DE PAPEL 4. SEZON FRAGMANI!

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin La Casa de Papel 4. sezon ilk fragman yayınlandı! La Casa de Papel 4. sezon ne zaman başlayacak?
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri