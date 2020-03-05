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    • Magazin
    • 05.03.2020 Gazete
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    Muslera'dan fotoğraf çektirmek isteyen hayranına: Olur abi 300 TL

    'ın Uruguaylı file bekçisi , önceki gün eşi ve çocukları ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Maaşını şehit ailelerine bağışlayan Muslera, fotoğraf çektirmek isteyen hayranına “Olur abi, 300 TL” diyerek gülümsetti...

    Muslira!

    Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, önceki gün eşi Patricia Callero ve çocukları ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

    Vatandaşlar, ünlü sporcuya yoğun ilgi gösterdi. Muslera, bir futbolseverin fotoğraf çektirmek istemesi üzerine "Olur abi. Fotoğraf 300 lira" diyerek çevresindeki herkesi güldürdü...

    BEBEĞİNİ DE TUTTU!
    Uruguaylı kaleci, 5 ay önce doğan kızı Tiziana'yı kucağında taşıdı.

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