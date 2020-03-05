Muslera'dan fotoğraf çektirmek isteyen hayranına: Olur abi 300 TL

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, önceki gün eşi Patricia Callero ve çocukları ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Vatandaşlar, ünlü sporcuya yoğun ilgi gösterdi. Muslera, bir futbolseverin fotoğraf çektirmek istemesi üzerine "Olur abi. Fotoğraf 300 lira" diyerek çevresindeki herkesi güldürdü...
BEBEĞİNİ DE TUTTU!
Uruguaylı kaleci, 5 ay önce doğan kızı Tiziana'yı kucağında taşıdı.
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