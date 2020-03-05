Ezgi Sertel kimdir, kaç yaşında, nereli? Birçok televizyon programından hatırlanan Ezgi Sertel yaşı merak ediliyor. Sunduğu yemek programlarıyla tanınan ünlü isim, 2018 yılında oyuncu Ozan Çobanoğlu ile dünya evine girmişti. Ünlü çiftten mutlu eden haber geldi. Geçtiğimiz günlerde doğum yapan Sertel, doğum sonrası ikizleriyle ilk fotoğrafını paylaştı. İkilinin ikiz bebekleri Tibet ve Mert, yaklaşık 1,5 ay önce dünyaya gözlerini açtı. Sertel'in değişimi de görenleri şaşırttı. İşte, Ezgi Sertel kimdir, kaç yaşında sorusunun yanıtı!