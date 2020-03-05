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    • 05.03.2020 11:53
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    • 05.03.2020 11:53
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    kimdir, kaç yaşında? ? İkizleriyle poz verdi!

    kimdir, kaç yaşında? merak konusu oldu. Ünlü sunucu Ezgi Sertel, Arka Sokaklar’ın yıldızı Ozan Çolakoğlu ile evlenmişti. Geçtiğimiz günlerde doğum yapan Sertel, doğum sonrası ikizleriyle ilk fotoğrafını paylaştı. Ezgi Sertel tüp bebek tedavisi ile ikiz bebekleri Mert ve Tibet'i kucağına almıştı. Peki, , kaç yaşında? İşte, Ezgi Sertel hakkında merak edilenler…

    Ezgi Sertel kimdir, kaç yaşında? Ezgi Sertel eşi kimdir?

    Ezgi Sertel kimdir, kaç yaşında, nereli? Birçok televizyon programından hatırlanan Ezgi Sertel yaşı merak ediliyor. Sunduğu yemek programlarıyla tanınan ünlü isim, 2018 yılında oyuncu Ozan Çobanoğlu ile dünya evine girmişti. Ünlü çiftten mutlu eden haber geldi. Geçtiğimiz günlerde doğum yapan Sertel, doğum sonrası ikizleriyle ilk fotoğrafını paylaştı. İkilinin ikiz bebekleri Tibet ve Mert, yaklaşık 1,5 ay önce dünyaya gözlerini açtı. Sertel'in değişimi de görenleri şaşırttı. İşte, Ezgi Sertel kimdir, kaç yaşında sorusunun yanıtı!

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