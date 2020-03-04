Tuba Büyüküstün, önceki akşam sevgilisi Umut Evirgen'le Suadiye'de yemek yedi. Utangaç aşıklardan Büyüküstün, "Sizi uzun zamandır göremiyorduk. Neler yapıyorsunuz?" sorusuna "Boş vakitlerimi çocuklarıma ayırıyorum" yanıtı verdi.
Doğan SAVAŞ
Tuba Büyüküstün, önceki akşam sevgilisi Umut Evirgen'le Suadiye'de yemek yedi. Utangaç aşıklardan Büyüküstün, "Sizi uzun zamandır göremiyorduk. Neler yapıyorsunuz?" sorusuna "Boş vakitlerimi çocuklarıma ayırıyorum" yanıtı verdi.
Doğan SAVAŞ
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