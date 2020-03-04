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    • Magazin
    • 04.03.2020 Gazete
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    Utangaç aşıklar ve baş başa yemek yedi

    , önceki akşam sevgilisi 'le Suadiye'de yemek yedi. Utangaç aşıklardan Büyüküstün, "Sizi uzun zamandır göremiyorduk. Neler yapıyorsunuz?" sorusuna "Boş vakitlerimi çocuklarıma ayırıyorum" yanıtı verdi.

    Utangaç aşıklar

    Tuba Büyüküstün, önceki akşam sevgilisi Umut Evirgen'le Suadiye'de yemek yedi. Utangaç aşıklardan Büyüküstün, "Sizi uzun zamandır göremiyorduk. Neler yapıyorsunuz?" sorusuna "Boş vakitlerimi çocuklarıma ayırıyorum" yanıtı verdi.

    Doğan SAVAŞ

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