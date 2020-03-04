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    • Magazin
    • 04.03.2020 Gazete
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    hüsrana uğradı! adlı şarkısı...

    , hüsrana uğradı... Güzel şarkıcı, 27 Şubat'ta merakla beklenen adlı şarkısını yayınladı. Ancak Tilki, bu kez umduğunu bulamadı. 19'luk genç starın son çalışması altı günlük bir sürede 6 milyona yakın tık alarak sınıfta kaldı.

    Yalanı battı

    , hüsrana uğradı... Güzel şarkıcı, 27 Şubat'ta merakla beklenen adlı şarkısını yayınladı.

    Ancak Tilki, bu kez umduğunu bulamadı. 19'luk genç starın son çalışması altı günlük bir sürede 6 milyona yakın tık alarak sınıfta kaldı.

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