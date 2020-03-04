Aleyna Tilki, hüsrana uğradı... Güzel şarkıcı, 27 Şubat'ta merakla beklenen Yalan adlı şarkısını yayınladı.
Ancak Tilki, bu kez umduğunu bulamadı. 19'luk genç starın son çalışması altı günlük bir sürede 6 milyona yakın tık alarak sınıfta kaldı.
Aleyna Tilki, hüsrana uğradı... Güzel şarkıcı, 27 Şubat'ta merakla beklenen Yalan adlı şarkısını yayınladı.
Ancak Tilki, bu kez umduğunu bulamadı. 19'luk genç starın son çalışması altı günlük bir sürede 6 milyona yakın tık alarak sınıfta kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.