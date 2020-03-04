Aleyna Tilki, hüsrana uğradı... Güzel şarkıcı, 27 Şubat'ta merakla beklenen Yalan adlı şarkısını yayınladı.

Ancak Tilki, bu kez umduğunu bulamadı. 19'luk genç starın son çalışması altı günlük bir sürede 6 milyona yakın tık alarak sınıfta kaldı.