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    • Magazin
    • 04.03.2020 Gazete
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    ve çifti evliliğe yorumsuz

    , önceki akşam işletmeci sevgilisi ile birlikteydi. Sempatik oyuncu, evlilik teklifi sorularını duyunca "Böyle bir şey olursa haberiniz olur" demekle yetindi.

    Evliliğe yorumsuz
    Ezgi Mola, önceki akşam işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile birlikteydi. Sempatik oyuncu, evlilik teklifi sorularını duyunca "Böyle bir şey olursa haberiniz olur" demekle yetindi.

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