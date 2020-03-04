Ezgi Mola, önceki akşam işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile birlikteydi. Sempatik oyuncu, evlilik teklifi sorularını duyunca 'Böyle bir şey olursa haberiniz olur' demekle yetindi. Ezgi Mola, önceki akşam işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile birlikteydi. Sempatik oyuncu, evlilik teklifi sorularını duyunca 'Böyle bir şey olursa haberiniz olur' demekle yetindi.
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