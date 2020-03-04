Müslüm Gürses, dün vefatının 7'nci yılında Zincirlikuyu'daki kabri başında anıldı. Törene Gürses'in sevenleri ve farklı şehirlerden gelen birçok hayranı katıldı.
Kalabalık, uzun süre ünlü sanatçının kabri başından ayrılmadı. Müslüm Baba'nın hayat arkadaşı Muhterem Nur ise aynı dakikalarda yoğun bakımdaydı...
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