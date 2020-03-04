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    • Magazin
    • 04.03.2020 Gazete
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    vefatının 7. yılında mezarı başında anıldı

    , dün mezarı başında anıldı. ’yı vefatının 7. yılında da sevenleri yalnız bırakmadı. Törene Gürses'in sevenleri ve farklı şehirlerden gelen birçok hayranı katıldı.

    Baba ziyaret

    Müslüm Gürses, dün vefatının 7'nci yılında Zincirlikuyu'daki kabri başında anıldı. Törene Gürses'in sevenleri ve farklı şehirlerden gelen birçok hayranı katıldı.

    Kalabalık, uzun süre ünlü sanatçının kabri başından ayrılmadı. 'nın hayat arkadaşı Muhterem Nur ise aynı dakikalarda yoğun bakımdaydı...

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