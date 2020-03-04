Düzensiz göçmenlerin sınır kapılarında çektiği sıkıntıları gören Seda Bakan, duygusal bir paylaşım yaptı. Ağustos'ta kızını kucağına alan 34 yaşındaki oyuncu, son dönemdeki olaylar nedeniyle sütten kesildiğini açıklayıp ekledi:

'BİR AN ÖNCE KABUS BİTSİN'

"Son zamanlarda kötü insanların yaptığı olaylar, şehitlerimiz ve aileleri beni darmadağın etti. Bebeğime 7/24 süt veren bir anneyim. Bu olaylardan sonra sütüm kesildi. Belki sütüm geri gelir ama gidenleri kimse geri getiremez! Dağılan aileleri kimse geri toplayamaz. Son olarak izlediğim mülteci kardeşlerimizin videoları beni yine mahvetti. Bir anne olarak kendi bebeğim kadar bebekleri o botlarda sırılsıklam, aç susuz gördükçe elim ayağım terliyor, kendime gelemiyorum. Bir an önce bitsin bu kabus.

Avrupa'nın mültecilere karşı tutumuna ünlüler tepki gösterdi





İNSANLIK NEREDE?

İki gün önce bir paylaşım yapıp Avrupa'nın insancıllığını (!) yazmıştım. 'Neredeyse kurşun sıkacaklar çoluk, çocuk, kadın demeden' demiştim. Onu da yaptılar. El kadar bebenin ne suçu var Allah aşkına? Nerede kaldı insanlığımız, vicdanımız? İnşallah o bebeler sağ salim, giderler istediklere yerlere.



Nilüfer

Türkiye yıllarca bağrına bastı savaş mağduru insanları. Avrupa, sen de taşın altına koy elini. Son ver bu zulme!! Hadi insanlık, kendine gel.



Berkay

Şuursuz dünya neredesin! Her çocuğun gözünden düşen bir damla yaş için Allah'ım öbür cihanda sizi acıların en büyüğü ile sınasın.



Bengü

Bütün çocukların sahillerde kumlar kaleler yaptığı, gökkuşağını görüp dilek diledikleri bir dünyaya uyanalım istiyorum. Bu çok mu zor!