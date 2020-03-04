Hakan Karahan kimdir? Candan Erçetin sevgilisi Hakan Karahan ile görüntülendi. İlişkilerini geçtiğimiz yıl bitirdikleri iddia edilen şarkıcı Candan Erçetin ile Hakan Karahan'ın beraberliği sürüyor. Magazin gündeminde yer alan haberin ardından, Candan Erçetin sevgilisi Hakan Karahan kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Hakan Karahan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte oyuncu hakkında merak edilenler…

HAKAN KARAHAN KİMDİR?

Usta oyuncu Karahan, 1 Ocak 1960 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk yazar, şair, şarkı sözü yazarı, senarist, oyuncu ve film yapımcısı olarak adını duyuran oyuncu, Sinan adını da kullanır. Robert Kolejini bitirdi ve lisans eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek lisans eğtimini Miami Üniversitesi işletme bölümünde 1983 yılında tamamladı.