Marisa Papen kimdir? Marisa Papen kaç yaşında, nereli ve hangi ülkenin vatandaşı? Marisa Papen sosyal medya çok konuşulanlar arasında yer aldı. Marisa Papen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından, "Hayasızca haraketlerde bulunmak" ve "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Savcılık, Papen'in ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkarttı.

MARISA PAPEN KİMDİR?

Marisa Papen 1992 yılında Belçika'da dünyaya geldi. Mankenlik yapan Marisa Papen, Kudüs ve Mısır'daki kutsal mekanlarda çektirip paylaştığ çıplak fotoğraflarla tepkinin odağı oldu. Papen, 2018'de Türkiye'ye gelerek Ayasofya'da tesettüre girip çarşafını kaldırarak çıplak poz vermiş ve büyük tepki toplamıştı. Papen'in bu fotoğrafları büyük tepkilere neden olmuştu.