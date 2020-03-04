Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 04.03.2020 15:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.03.2020 15:48
    ABONE OL

    İki ölüm sarstı: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 159. bölüm fragmanında infaz kararı verildi!

    Salı akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da geçen hafta yaşananlar herkesi şaşırtmıştı. Son bölümde uğradığı ihanet yüzünden gözü dönen Boran, başına buyruk hareket ederek Demeti kaçırarak, bu hareketiyle bir kere daha masanın güvenini sarstı. Bölümün ardından izleyicilerin heyecanla beklediği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. bölüm fragmanı yayınlandı. Hızır Çakırbeyli'nin fragmanda İlyas ve Behzat'a "Boran'ı infaz edeceksiniz" dediği görülüyor.

    EDHO 159. bölüm fragmanında infaz kararı verildi!

    ATV ekranlarında her hafta salı günü saat 20.00'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde heyecan dorukta olacak. Son bölümde Boran, kendi yöntemleriyle Bicolara bir bedel ödetmeye çalışırken dostlarını da etrafında istemedi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanında Boran'ın Tufan'ın evine saldırdığı ve yanlışlık kızını öldürdüğü görülüyor. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...

    EDHO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Uğradığı ihanet yüzünden gözü dönen Boran, başına buyruk hareket ederek Demeti kaçırmış, bu hareketiyle bir kere daha masanın güvenini sarsmıştır.

    DEMET, BORAN'IN ELİNDE

    Bicoların kurduğu oyuna karşılık olarak yaptığı planla, Demet'i rehin alarak onu kurtarmaya gelen herkesten intikamını almayı amaçlamaktadır; fakat işler planladığı gibi gitmez.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin İki ölüm sarstı: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 159. bölüm fragmanında infaz kararı verildi!
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri