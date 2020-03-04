İki ölüm sarstı: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 159. bölüm fragmanında infaz kararı verildi!

ATV ekranlarında her hafta salı günü saat 20.00'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde heyecan dorukta olacak. Son bölümde Boran, kendi yöntemleriyle Bicolara bir bedel ödetmeye çalışırken dostlarını da etrafında istemedi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanında Boran'ın Tufan'ın evine saldırdığı ve yanlışlık kızını öldürdüğü görülüyor. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...

EDHO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Uğradığı ihanet yüzünden gözü dönen Boran, başına buyruk hareket ederek Demeti kaçırmış, bu hareketiyle bir kere daha masanın güvenini sarsmıştır.

DEMET, BORAN'IN ELİNDE

Bicoların kurduğu oyuna karşılık olarak yaptığı planla, Demet'i rehin alarak onu kurtarmaya gelen herkesten intikamını almayı amaçlamaktadır; fakat işler planladığı gibi gitmez.