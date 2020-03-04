Balgay Komutan kimdir? Kuruluş Osman Moğol komutan Balgay tarihte var mı?

Moğol komutan Balgay kimdir? Kuruluş Osman dizisinin Moğol komutanı Balgay tarihte var mı? Balgay Komutan kimdir sorusu dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. Her Çarşamba akşamı reyting rekorları kıran ATV dizisi Kuruluş Osman'ın son bölümlerinde Balgay Komutan karakteri öne çıktı. Moğolların, Kayı boyuna yaptığı saldırılar sonrası Balgay tarihte var mı sorusuna yanıt aranıyor. İşte Balgay Komutan hakkında merak edilenler…