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    • Magazin
    • 04.03.2020 18:00
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    • 04.03.2020 18:00
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    ? Kuruluş Osman Moğol komutan ?

    Moğol komutan ? Kuruluş Osman dizisinde yer alan Moğol komutan sorusuna yanıt aranıyor. Her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisinde Moğol ordusunun Türk boylarına yaptığı saldırı sonrası Balgay Komutan karakteri öne çıktı. , tarihteki yeri nedir sorusuna dizinin takipçileri yanıt arıyor. Balgay tarihte var mı? İşte yanıtı…

    Balgay Komutan kimdir? Kuruluş Osman Moğol komutan Balgay tarihte var mı?

    Moğol komutan Balgay kimdir? Kuruluş Osman dizisinin Moğol komutanı Balgay tarihte var mı? Balgay Komutan kimdir sorusu dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. Her Çarşamba akşamı reyting rekorları kıran ATV dizisi Kuruluş Osman'ın son bölümlerinde Balgay Komutan karakteri öne çıktı. Moğolların, Kayı boyuna yaptığı saldırılar sonrası Balgay tarihte var mı sorusuna yanıt aranıyor. İşte Balgay Komutan hakkında merak edilenler…

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