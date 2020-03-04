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    • 04.03.2020 18:37
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    'a iki yeni sürpriz transfer! O karakterler dizinin kadrosuna dahil oldu

    ATV ekranlarının Çarşamba akşamları en çok izlenen dizisi, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği, başrolünü Burak Özçivit’in oynadığı ’ın kadrosuna iki isim daha eklendi. Kuruluş Osman'a (Dumrul) ve (Ayaz) karakterleriyle dahil oldu.

    Kuruluş Osman'a iki yeni sürpriz transfer!

    Çarşamba akşamlarının sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman bu akşam 13. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği, başrolünü Burak Özçivit'in oynadığı Kuruluş Osman'ın kadrosuna iki isim daha dahil oldu.

    İKİ YENİ 'ALP'

    Prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslararası arenada da adından söz ettiren diziye bu hafta Tolga Akkaya (Dumrul) ve Atilla Güzel (Ayaz) karakterleriyle diziye dahil oldular.

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