Samsa Çavuş kimdir? Kuruluş Osman Samsa Çavuş tarihte ne zaman ve nerede öldü? İşte hayatı

Samsa Çavuş kimdir sorusu hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. Çarşamba akşamları ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'da bu hafta yaşanacak gelişmeler izleyiciler tarafından heyecanla takip edilecek. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Osman Bey ve Samsa Çavuş arasında yaşanan tartışma herkesi şaşırtmıştı. Yeni bölümde ikili arasındaki kavganın giderek büyüdüğü görülüyor. Peki, Kuruluş Osman Samsa Çavuş tarihte ne zaman ve nerede öldü? İşte hayatı

SAMSA ÇAVUŞ KİMDİR?

Samsa Çavuş'un hayatı hakkında yeterli düzeyde bilgi olmamakla beraber Osman Gazi'nin 1291'de Karacahisar'ı almasından sonra, Sakarya ırmağının kuzeyine yaptığı akınlara katıldı. Lefke ve Mekece alındıktan sonra, buraların korunması için Yenişehir suyunun Sakarya'ya döküldüğü yerde, küçük bir hisar yapıldı ve bu kalenin kumandanlığı Samsa Çavuş'a verildiği bazı kaynaklarda yer alamaktadır. Aynı zamanda Osman Gazi, Bizans sınırında uç beyliği kurduğu zaman bunlardan birinin başına Samsa Çavuş'u tayin ettiği Samsa Çavuş hakkında bilinenler arasındadır.