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    • Magazin
    • 03.03.2020 22:56
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    • 03.03.2020 22:56
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    9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo'nun yıllardır peşinde olduğu adam karşısına çıkıyor

    Salı akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi 'da bu akşam yaşananlar izleyicilerin dikkatini çekti. Yeni bölümde Ramo'nun karşısına yıllardır babasının intikamı için peşinde olduğu Süleyman, çıktı ve Ramo onu öldürmek için önünde hiçbir engel olmadığını düşünmeye başladı. Heyecan dolu bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler şimdi merakla . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar

    Ramo 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Ekranların sevilen dizisi Ramo Show TV'de bu akşam 8. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Ramo uzun yıllar sabretmiş, planını ince ince işliyor ve sonunda başarıyor. Süleyman'ı alıyor ve ikili bir yolculuğa çıkıyor. Bölümün ardından Ramo 9. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

    RAMO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Ramo'nun yıllardır babasının intikamı için peşinde olduğu Süleyman, şimdi karşısındadır. Onu öldürmek için önünde hiçbir engel yoktur. Ramo uzun yıllar sabretmiş, planını ince ince işlemiş ve sonunda başarmıştır. Süleyman'ı alır ve ikili bir yolculuğa çıkar.

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