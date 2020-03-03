Ekranların sevilen dizisi Ramo Show TV'de bu akşam 8. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Ramo uzun yıllar sabretmiş, planını ince ince işliyor ve sonunda başarıyor. Süleyman'ı alıyor ve ikili bir yolculuğa çıkıyor. Bölümün ardından Ramo 9. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ramo'nun yıllardır babasının intikamı için peşinde olduğu Süleyman, şimdi karşısındadır. Onu öldürmek için önünde hiçbir engel yoktur. Ramo uzun yıllar sabretmiş, planını ince ince işlemiş ve sonunda başarmıştır. Süleyman'ı alır ve ikili bir yolculuğa çıkar.