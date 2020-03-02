Pazartesi akşamları saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Zalim İstanbul'da bu hafta yaşanacaklar izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam edecek. Özellikle fragmanda Şeniz'in bir binanın çatısından düştüğünü görülmesi izleyicilerde büyük heyecan yarattı. Yeni bölümde dizide Şeniz karakterine hayat veren Mine Tugay'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Peki, Zalim İstanbul Şeniz öldü mü? Mine Tugay diziden ayrılacak mı? Mine Tugay kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

ZALİM İSTANBUL'DA ŞENİZ ÖLDÜ MÜ?

İzleyiciler arama motorlarında Zalim İstanbul Şeniz öldü mü sorusuna yanıt arıyor. Zalim İstanbul'un dikkat çeken karakterlerinden birisi olan Şeniz'in ölüp ölmediği 33. bölümde netlik kazanacak.

MİNE TUGAY KİMDİR?

Mine Tugay 28 Temmuz 1978 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. Oyunculuğa 1997 yılında Masal Gerçek Tiyatrosu'nda oynadığı Büyük Kulaklı Küçük Ayı adlı oyun ile adım attı.