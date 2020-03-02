Aşkım Burçe Tunay kimdir sorusu Survivor izleyicileri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Survivor'da diskalifiye olan isimlerin yerine gelen yeni isimler netlik kazandı. Bu isimlerden birisi ise Aşkım Burçe Tunay olarak açıklandı. Şimdi yarışmanın izleyicileri Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Aşkım Burçe Tunay kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte hayatı

AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

Survivor'ın yeni yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay, 2000 doğumludur. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.