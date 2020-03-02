Survivor'da bu akşam ödül oyununu hangi takımın kazandığı merakla araştırılmaya başlandı. Dün diskalifiye olan iki yarışmacı yerine Ünlüler ve Gönüllüler takımlarına ikişer isim dahil oldu. Bu akşam ödül oyununu kazanan takımın yarışmacıları menü ve içecek ödülünü aldı. Yarışmayı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler ise Survivor ödül oyununu kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2 Mart Survivor'da eleme adaylar kim oldu? İşte detaylar

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam kıran kıra bir ödül oyunu mücadelesi gerçekleştirildi. Yarışmada bu akşam ödül oyunu hamburger oldu. Ödül oyununun sonunda kazanan takım 10'a 7 Gönüllüler oldu. Kazanan takımın yarışmacıları Burger menü ve içecek ödülünü aldı.

İŞTE YENİ YARIŞMACILAR

Berkan Karabulut, Aşkım Burçe Tunay, Yunus Emre Özden ve Gizem Birdal