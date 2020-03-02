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    • 02.03.2020 23:49
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    ödül oyununu kim kazandı? 2 Mart Survivor'da eleme adayları kimler oldu? İşte yeni yarışmacılar

    ödül oyununu kim kazandı sorusu izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. TV 8'de büyük bir ilgiyle takip edilen Survivor 2020'nin yeni bölümünde iki takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Dün diskalifiye olan isimler yerine bugün Berkan Karabulut, Aşkım Burçe Tunay, Yunus Emre Özden ve Gizem Birdal yarışma kadrosuna dahil oldu. Programı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler özellikle bu saatlerde 2 Mart Survivor'da eleme adayları kimler oldu sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte Survivor'a bu akşam katılan yarışmacılar

    Survivor ödül oyununu kim kazandı?

    Survivor'da bu akşam ödül oyununu hangi takımın kazandığı merakla araştırılmaya başlandı. Dün diskalifiye olan iki yarışmacı yerine Ünlüler ve Gönüllüler takımlarına ikişer isim dahil oldu. Bu akşam ödül oyununu kazanan takımın yarışmacıları menü ve içecek ödülünü aldı. Yarışmayı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler ise Survivor ödül oyununu kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2 Mart Survivor'da eleme adaylar kim oldu? İşte detaylar

    SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor'da bu akşam kıran kıra bir ödül oyunu mücadelesi gerçekleştirildi. Yarışmada bu akşam ödül oyunu hamburger oldu. Ödül oyununun sonunda kazanan takım 10'a 7 Gönüllüler oldu. Kazanan takımın yarışmacıları Burger menü ve içecek ödülünü aldı.

    İŞTE YENİ YARIŞMACILAR

    Berkan Karabulut, Aşkım Burçe Tunay, Yunus Emre Özden ve Gizem Birdal

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