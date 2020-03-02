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    • 02.03.2020 23:54
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    • 02.03.2020 23:54
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    Survivor kimdir? ve nerelidir? İşte hayatı

    Survivor kimdir? TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da diskalifiye olan yarışmacıların yerine gelen yeni isimler bu akşam açıklandı. Gönüllüler takımına gelen yarışmacı Yunus Emre Özden oldu. Katılımların ardından programı yakından takip eden izleyiciler Survivor sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, , nereli ve ne iş yapıyor? İşte hayatı

    Survivor Yunus Emre Özden kimdir?

    Yunus Emre Özden kimdir sorusu Survivor izleyicileri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Survivor'da diskalifiye olan isimlerin yerine gelen yeni isimler netlik kazandı. Bu isimlerden birisi ise Yunus Emre Özden olarak açıklandı. Şimdi yarışmanın izleyicileri Survivor Yunus Emre Özden kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Yunus Emre Özden kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte detaylar

    YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR?

    Yunus Emre Özden, 29.03.1993 istanbul Silivri'de doğdu. 1.85 boyunda, 82 kilo olan yarışmacı halen Silivri'de ikamet ediyor. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre Açık Öğretim Fakültesi'nde ulaştırma lojistik okuyor.

    Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilolu olduğunu söyleyen yarışmacı, tedavi sonucu aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu asla sevemediğini ifade ediyor. Bu yüzden tedavisi bitince okul sonrasında şehir stadında koşmaya başlamış ve 96 kilodan 64 kiloya düşmüştür.

    17 yaşına geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya başladı. 18-19 yaşlarında Fashion Week'lerde çıkmaya başladı.

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