Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 02.03.2020 23:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.03.2020 23:48
    ABONE OL

    Survivor ? kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte hayatı

    Survivor ? TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da diskalifiye olan yarışmacıların yerine gelen yeni isimler bu akşam açıklandı. Gönüllüler takımına gelen yarışmacı oldu. Katılımların ardından programı yakından takip eden izleyiciler Birdal kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, , nereli ve ne iş yapıyor? İşte hayatı

    Survivor Gizem Birdal kimdir?

    Gizem Birdal kimdir sorusu Survivor izleyicileri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Survivor'da diskalifiye olan isimlerin yerine gelen yeni isimler netlik kazandı. Bu isimlerden birisi ise Gizem Birdal olarak açıklandı. Şimdi yarışmanın izleyicileri Survivor Gizem Birdal kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Gizem Birdal kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte detaylar

    GİZEM BİRDAL KİMDİR?

    Survivor'ın yeni yarışmacılarından birisi de Gizem Birdal oldu. Basketbolcu olan Birdal, Survivor 2020'de Gönüllüler takımında yarışacak. Henüz internette Gizem Birdal hakkında bir detay bulunmuyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Survivor Gizem Birdal kimdir? Gizem Birdal kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte hayatı
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri