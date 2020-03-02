Gizem Birdal kimdir sorusu Survivor izleyicileri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Survivor'da diskalifiye olan isimlerin yerine gelen yeni isimler netlik kazandı. Bu isimlerden birisi ise Gizem Birdal olarak açıklandı. Şimdi yarışmanın izleyicileri Survivor Gizem Birdal kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Gizem Birdal kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte detaylar

GİZEM BİRDAL KİMDİR?

Survivor'ın yeni yarışmacılarından birisi de Gizem Birdal oldu. Basketbolcu olan Birdal, Survivor 2020'de Gönüllüler takımında yarışacak. Henüz internette Gizem Birdal hakkında bir detay bulunmuyor.