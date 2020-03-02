Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Sefirin Kızı dizisi bu akşam 11. bölümüyle dikkat çekti. Yeni bölümde Isabel Sancar'a yeni bir masal anlatıyor. Shakespeare'nin Othello'sundan bahseder ona. Şüphenin zehriyle karısını öldüren Othello'yu öğrenen Sancar çok sarsılıyor. Bölümün ekranlarda son bulmasıyla birlikte Sefirin Kızı 12. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nare'nin tüm mücadelesine rağmen, Sancar sonunu getirebilecek gerçeklere bir adım uzaktadır. İsviçre'de Nare'nin sekiz yıl önce bebeğiyle kaldığı akıl hastanesinde, Isabel'in karşısındadır.