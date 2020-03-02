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    • Magazin
    • 02.03.2020 23:12
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    • 02.03.2020 23:12
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    12. yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi? Nare Gediz'e nihayet tüm sırlarını açıyor!

    Star TV ekranlarının sevilen dizisi bu akşam saat 20.00'de 11. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Isabel’e soruları soran Sancar, cevapları bulansa Gediz oluyor. Nare, Gediz’e nihayet tüm sırlarını açacak, akıl hastanesindeki günlerini anlatacak kadar güveniyor. İzleyiciler bölümün ardından . bölüm fragmanını beklemeye başladı. İşte yeni bölümde yaşanan olaylar

    Sefirin Kızı 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Sefirin Kızı dizisi bu akşam 11. bölümüyle dikkat çekti. Yeni bölümde Isabel Sancar'a yeni bir masal anlatıyor. Shakespeare'nin Othello'sundan bahseder ona. Şüphenin zehriyle karısını öldüren Othello'yu öğrenen Sancar çok sarsılıyor. Bölümün ekranlarda son bulmasıyla birlikte Sefirin Kızı 12. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

    SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Nare'nin tüm mücadelesine rağmen, Sancar sonunu getirebilecek gerçeklere bir adım uzaktadır. İsviçre'de Nare'nin sekiz yıl önce bebeğiyle kaldığı akıl hastanesinde, Isabel'in karşısındadır.

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