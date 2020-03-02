Berkan Karabulut kimdir sorusu Survivor izleyicileri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Survivor'da diskalifiye olan isimlerin yerine gelen yeni isimler netlik kazandı. Bu isimlerden birisi ise Berkan Karabulut olarak açıklandı. Şimdi yarışmanın izleyicileri Survivor Berkan Karabulut kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Berkan Karabulut kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte hayatı

BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Berkan Karabulut, Kişisel eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda Fit 2 Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine kendisini geliştirmektedir. 2011 yılında Bilecik Üniversitesinde okumaya başlayana Berkan Karabulut 2015 yılında mezun olmuştur.