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    • 02.03.2020 22:32
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    • 02.03.2020 22:32
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    Survivor kimdir? , nereli ve ne iş yapıyor?

    Survivor kimdir? TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da diskalifiye olan yarışmacıların yerine gelen yeni isimler bu akşam açıklandı. Ünlüler takımına gelen yarışmacı Berkan Karabulut oldu. Katılımların ardından programı yakından takip eden izleyiciler Survivor sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, , nereli ve ne iş yapıyor? İşte detaylar

    Survivor Berkan Karabulut kimdir?

    Berkan Karabulut kimdir sorusu Survivor izleyicileri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Survivor'da diskalifiye olan isimlerin yerine gelen yeni isimler netlik kazandı. Bu isimlerden birisi ise Berkan Karabulut olarak açıklandı. Şimdi yarışmanın izleyicileri Survivor Berkan Karabulut kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Berkan Karabulut kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte hayatı

    BERKAN KARABULUT KİMDİR?

    Berkan Karabulut, Kişisel eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda Fit 2 Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine kendisini geliştirmektedir. 2011 yılında Bilecik Üniversitesinde okumaya başlayana Berkan Karabulut 2015 yılında mezun olmuştur.

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