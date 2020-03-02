Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 02.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    'den anlamlı paylaşım

    Pop müziğin genç ismi , "Bir gün değil her gün analım..!" paylaşımıyla vatanı için şehit düşen askerlerimize minnet borcunu gözler önüne serdi...

    Her gün anmalıyız
    Pop müziğin genç ismi Aleyna Tilki, "Bir gün değil her gün analım..!" paylaşımıyla vatanı için şehit düşen askerlerimize minnet borcunu gözler önüne serdi...

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Aleyna Tilki'den anlamlı paylaşım
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri