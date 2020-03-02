Pop müziğin genç ismi Aleyna Tilki, 'Bir gün değil her gün analım..!' paylaşımıyla vatanı için şehit düşen askerlerimize minnet borcunu gözler önüne serdi... Pop müziğin genç ismi Aleyna Tilki, 'Bir gün değil her gün analım..!' paylaşımıyla vatanı için şehit düşen askerlerimize minnet borcunu gözler önüne serdi...
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