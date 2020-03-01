Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök'ten Suriye'nin İdlib kentindeki hava saldırısında şehit düşen 36 kahramanımız için duygulandıran çalışma… Genç çift, "Elden bir şey gelmiyor biz de acımızı yazarak paylaşıyoruz" diyerek şehitlerimizin ardından yazdıkları parçayı seslendirdi. İkilinin, okuduğu parça milyonları duygulandırdı. İşte Mehmetçik anısına yazılan o satırlar:
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