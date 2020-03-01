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    • Magazin
    • 01.03.2020 Gazete
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    köpeğini ameliyat ettirdi

    Eşi 'la şu sıralar Florida'da olan , dün köpeğini ayaklarından ameliyat ettirdi. Güzel oyuncu, operasyondan önce minik dostuyla böyle poz verdi.

    Ameliyat zamanı

    Eşi Buğra Toplusoy'la şu sıralar Florida'da olan Ceyda Ateş, dün köpeğini ayaklarından ameliyat ettirdi. Güzel oyuncu, operasyondan önce minik dostuyla böyle poz verdi.

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