Eşi Buğra Toplusoy'la şu sıralar Florida'da olan Ceyda Ateş, dün köpeğini ayaklarından ameliyat ettirdi. Güzel oyuncu, operasyondan önce minik dostuyla böyle poz verdi.
Eşi Buğra Toplusoy'la şu sıralar Florida'da olan Ceyda Ateş, dün köpeğini ayaklarından ameliyat ettirdi. Güzel oyuncu, operasyondan önce minik dostuyla böyle poz verdi.
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