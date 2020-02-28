Survivor'da bu hafta yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitledi. Haftanın beş günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Survivor'da yaşananlar gelişmeler heyecanla takip ediliyor. Geçen hafta yapılan oylamanın hemen ardından Survivor'dan elenen ikinci isim Tuğba Melis Türk olarak açıklandı. Bugün Survivor programının ekranlarda olmaması izleyicilerin aklına Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusunu getirdi. Programın izleyicileri bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.

SURVİVOR BUGÜN NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor bu akşam TV8 yayın akşında yer almıyor. Program İdlib'de yaşanan hain saldırı nedeniyle bugün ekranlara gelmedi. TV8'in sevilen programının yarın saat 20.00'de izleyici karşısına çıkması bekleniyor.