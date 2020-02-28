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    • 28.02.2020 21:56
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    • 28.02.2020 22:42
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    yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? TV8 yayın akışına göre Survivor hangi günler var?

    yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusu programın izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. TV 8 ekranlarının çok sevilen ve ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor bu akşam saat 20.00'de yayınlanmadı. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte Survivor'ın ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, TV8 yayın akışına göre Survivor hangi günler var? İşte programın yeni bölüm tarihi...

    Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    Survivor'da bu hafta yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitledi. Haftanın beş günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Survivor'da yaşananlar gelişmeler heyecanla takip ediliyor. Geçen hafta yapılan oylamanın hemen ardından Survivor'dan elenen ikinci isim Tuğba Melis Türk olarak açıklandı. Bugün Survivor programının ekranlarda olmaması izleyicilerin aklına Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusunu getirdi. Programın izleyicileri bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.

    SURVİVOR BUGÜN NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Survivor bu akşam TV8 yayın akşında yer almıyor. Program İdlib'de yaşanan hain saldırı nedeniyle bugün ekranlara gelmedi. TV8'in sevilen programının yarın saat 20.00'de izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

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