Artık gün ne demek? 'Artık Gün' Google'da bugün Doodle oldu. Gün içerisinde milyonlarca kişi tarafından araştırılan artık gün, Miladi Takvime göre 365 gün yerine dört yılda bir 366 gün olarak hesaplanması ve normalde 28 gün olan Şubat ayının 29 gün olarak geçirilmesi olarak biliniyor. Peki, Artık gün nedir? Artık yıl ne demek, neden Şubat'a eklenir? Şubat ayı kaç yılda bir 29 çeker? İşte detaylar

ARTIK GÜN NEDİR?

Artık gün veya artık yıl günü olarak da bilinen 29 Şubat, 2016, 2020 ve 2024 gibi 4'e bölünebilen çoğu yıla eklenen bir tarihtir.

ŞUBAT KAÇ YILDA BİR 29 ÇEKER?

Her 4 yılda bir Şubat ayı 29 gün olarak değişmektedir. Örneğin 2024, 2028, 2032 ve 2036 vb. gibi yıllarda Şubat ayı 29 gün olacaktır.