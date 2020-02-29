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    • Magazin
    • 29.02.2020 Gazete
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    Ünlülerden leri için duygusal paylaşım

    'yi yasa boğan lerimiz için sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerden ve Gamze Keçeli, yürekleri yanan şehit anneleri için dua etti. da ‘Nefeste yumruk’ diyerek acısını paylaştı.

    Nefeste yumruk

    Türkiye'yi yasa boğan lerimiz için sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerden biri de Songül Öden'di. Başarılı oyuncu; duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Acıyı anlatacak kelime bulamıyorum. Yine analar ağlıyor yine; hep onlar ağlıyor. Kedimin ciğeri iyi çalışmıyor diye evimde sigara içen kimseyi misafir edemiyorum. Gözümden sakınıyorum onu. Ben şimdi sizin acınıza ne diyeyim anam!" Çiçeği burnunda anne Gamze Karaman Keçeli de şu cümleleri yazdı:

    'NE DESEK BOŞ'
    "Dokuz ay karnında taşıyıp doğduğunda gazı çıktı mı, mamasını yedi mi, ilk adımlarını atarken düşmesin, altını değiştirelim pişik olmasın, yemeğini yesin, okula gitsin, gece üstü açılmasın diye diye oğlunu büyüten, evladını şehit veren anne; kimseyi görmez, duymaz. Allah, hiçbir anne ve babaya böyle bir acı yaşatmasın."

    Caner Erkin'le evliliğinden bir kızı olan güzel oyuncu Şükran Ovalı'nın duygusal paylaşımı da şöyleydi: "Ne desek boş. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Yine yandı canımız, yine nefeste yumruk."

    KELİME BULAMIYORUM
    , şehit annelerinin yaşadığı acı için "Bunu anlatacak kelime bulamıyorum" dedi ve ekledi: "Sizinle beraber içimiz yanıyor."

    CÜMLELER DUYGUSAL
    , "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ne desek boş. Ateş düştüğü yeri yakıyor" diyerek yaşadığı üzüntüyü paylaştı.


    KİMSE ACIYI YAŞAMASIN
    Yaman isminde bir oğlu olan Keçeli, "Allah, hiçbir anne ve babaya böylesine büyük bir acıyı bir daha yaşatmasın" dedi.

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