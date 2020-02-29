Survivor bugün yayınlanacak mı sorusu hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. TV 8 ekranlarının çok sevilen ve ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor Pazartesi, Salı, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Dün akşam Survivor yayınlanmadı. Programı ekranlarda göremeyen izleyiciler özellikle Survivor bu akşam var mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 29 Şubat Cumartesi Survivor bugün yayınlanacak mı? Survivor yeni bölüm ne zaman?

SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI?

Survivor 29 Şubat Cumartesi TV 8 yayın akışında yer alan bilgiye göre saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak.