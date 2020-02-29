Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 29.02.2020 16:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.02.2020 16:13
    ABONE OL

    ? 29 Şubat Cumartesi Survivor bugün yayınlanacak mı? Yeni bölüm ne zaman?

    ? TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor İdlib'de yaşanan hain saldırı nedeniyle dün akşam yayınlanmadı. Programı yakından takip eden izleyiciler bu akşam Survivor'ın ekranlarda olup olmayacağını öğrenmek istiyor. Bu nedenle özellikle bu saatlerde Survivor bu akşam var mı sorusuyla ilgili araştırmalarda artış yaşanıyor. Peki, 29 Şubat Cumartesi Survivor bugün yayınlanacak mı? ? İşte detaylar

    Survivor bu akşam var mı?

    Survivor bugün yayınlanacak mı sorusu hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. TV 8 ekranlarının çok sevilen ve ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor Pazartesi, Salı, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Dün akşam Survivor yayınlanmadı. Programı ekranlarda göremeyen izleyiciler özellikle Survivor bu akşam var mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 29 Şubat Cumartesi Survivor bugün yayınlanacak mı? Survivor yeni bölüm ne zaman?

    SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI?

    Survivor 29 Şubat Cumartesi TV 8 yayın akışında yer alan bilgiye göre saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Survivor bu akşam var mı? 29 Şubat Cumartesi Survivor bugün yayınlanacak mı? Yeni bölüm ne zaman?
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri