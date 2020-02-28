YouTube neden çalışmıyor? Dün gece saatlerinden itibaren sosyal medya platformlarına zor erişen ya da hiç erişemeyen milyonlarca kişi arama motorlarında konu hakkında araştırma yapıyor. Saat 00.00 sularından itibaren internette sorun yaşandığı kullanıcılar arasında konuşuluyor. Bu kapsamda YouTube ne zaman düzelecek sorusuyla ilgili sorgulatmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, YouTube'a noldu, çöktü mü? 28 Şubat YouTube erişim sorunu nedir?

YOUTUBE NE ZAMAN DÜZELECEK?

Konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen saatlerde YouTube'un normale dönmesi bekleniyor.

İNTERNET NEDEN YAVAŞ? FACEBOOK YOUTUBE INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

Facebook, YouTube, Instagram'da yaşanan yoğunluk nedeniyle yavaşlık yaşandığı tahmin ediliyor.