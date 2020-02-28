Facebook sorunu ne zaman düzelecek yönündeki araştırmalar hız kazandı. Dün gece saatlerinden itibaren sosyal medya platformlarına zor erişen ya da hiç erişemeyen milyonlarca kişi arama motorlarında konu hakkında araştırma yapıyor. Saat 00.00 sularından itibaren internette sorun yaşandığı kullanıcılar arasında konuşuluyor. Facebook'taki sorunun kaynağını merak ediliyor. Bu kapsamda Facebook ne zaman düzelecek sorusuyla ilgili sorgulatmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, Facebook'a noldu, çöktü mü? İşte detaylar
FACEBOOK NE ZAMAN DÜZELECEK?
Konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen saatlerde Facebook'un normale dönmesi bekleniyor.
İNTERNET NEDEN YAVAŞ? FACEBOOK YOUTUBE INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?
Facebook, YouTube, Instagram yaşanan yoğunluk nedeniyle yavaşlık yaşandığı tahmin ediliyor.
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