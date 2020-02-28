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    • Magazin
    • 28.02.2020 16:32
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    • 28.02.2020 16:32
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    Instagram akış neden yenilenmiyor, bağlanmıyor? 28 Şubat Instagram bağlantı sorunu ne zaman düzelecek?

    Instagram akış neden yenilenmiyor, çalışmıyor soruları günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Instagram'a bağlanmada dün gece saatlerinden itibaren ağırlık yaşandığı gözlemleniyor. Instagram'a bağlanamayan ya da yavaş bağlanan milyonlarca kişi bağlantı probleminin temel kaynağı hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu kapsamda özellikle gece saatlerden sonra Instagram internet problemi hakkında milyonlar sorgulatmalar gerçekleştiriyor. Peki, Instagram akış neden yenilenmiyor, çalışmıyor? 28 Şubat Instagram bağlantı sorunu ne zaman düzelecek?

    Instagram akış neden yenilenmiyor, bağlanmıyor?

    Dün gece saatlerinden itibaren internet bağlantısında problemler yaşanıyor. Türkiye ve dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından aktif olarak kullanılan mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram ve video platformu YouTube'da yavaşlık yaşandığı görülüyor. Bu platformları gün içerisinde defalarca kullanan vatandaşlar internette yer alan problemin nedeni hakkında detayları bilmek istiyor. Peki, Instagram akış neden yenilenmiyor, bağlanmıyor? 28 Şubat Instagram bağlantı sorunu ne zaman düzelecek?

    INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

    Instagram'a giren kullanıcılar akış yenileme, kullanıcı hikayelerini güncelleme gibi konularda sorun yaşandığını görüyor. Konu hakkında Instagram'a henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen saatlerde Instagram'ın normale dönmesi bekleniyor.

    İNTERNET NEDEN YAVAŞ?

    Facebook, YouTube, Instagram yaşanan yoğunluk nedeniyle yavaşlık yaşandığı tahmin ediliyor.

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