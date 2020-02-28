Dün gece saatlerinden itibaren internet bağlantısında problemler yaşanıyor. Türkiye ve dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından aktif olarak kullanılan mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram ve video platformu YouTube'da yavaşlık yaşandığı görülüyor. Bu platformları gün içerisinde defalarca kullanan vatandaşlar internette yer alan problemin nedeni hakkında detayları bilmek istiyor. Peki, Instagram akış neden yenilenmiyor, bağlanmıyor? 28 Şubat Instagram bağlantı sorunu ne zaman düzelecek?

INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

Instagram'a giren kullanıcılar akış yenileme, kullanıcı hikayelerini güncelleme gibi konularda sorun yaşandığını görüyor. Konu hakkında Instagram'a henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen saatlerde Instagram'ın normale dönmesi bekleniyor.

İNTERNET NEDEN YAVAŞ?

Facebook, YouTube, Instagram yaşanan yoğunluk nedeniyle yavaşlık yaşandığı tahmin ediliyor.